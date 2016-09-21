MLB》費南德茲8局12K 馬林魚完封國民

馬林魚先發費南德茲出戰國民，先發8局送出12K。（美聯社）

邁阿密馬林魚與華盛頓國民系列賽第2戰，王牌費南德茲(Jose Fernandez)先發8局賞出12次三振，與菲爾普斯(David Phelps)聯手完封國民，而「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)連兩戰開轟，終場馬林魚就以1比0拿下3連勝，守住5成勝率。

費南德茲此戰主投8局，僅被擊出3支安打，沒投出四壞保送，還猛賞12K，拿下本季第16勝，生涯對戰國民的自責分率僅0.99。然而他本季投球局數來到182.1局，已超過球隊季前為他設定的180局，在爭取季後賽門票的關鍵時期，馬林魚還在討論是否讓他繼續出賽。

國民先發羅亞克(Tanner Roark)此戰也表現精彩，主投7局，僅被敲3支安打，但好投毀在史坦頓的陽春炮。馬林魚靠著史坦頓本季第27轟敲回勝利，本季戰績76勝75敗，在國聯外卡排在第4順位，大都會和紅雀並列領先，馬林魚還落後4場勝差。

(中時電子報)