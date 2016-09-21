向日本租發電機 台電：10月中旬定案

台電總經理鍾炳利今天針對是否花新台幣95億元向日本租燃氣發電機2年一事表示，目前正在評估，10月中會有定案，若便宜可轉換頻率短期租用，若評估結果不好，台電則不會執行。

為緩解限電危機，經濟部長李世光日前表示，擬花95億元向日本東京電力公司租用燃氣發電機2年。對此，親民黨立法院黨團今天召開記者會，批評決策粗糙，把新台幣當金紙來燒。

親民黨團總召李鴻鈞表示，核一廠11月停機，核二廠2017年6月停機，到時馬上面臨13%的發電缺口，花95億向日本租用2年的燃氣發電機，卻只能填補1－2%的發電缺口。

親民黨團幹事長陳怡潔指出，8月中消息傳出，親民黨就批評過若花95億，只是跟其他國家租用2部發電機，而且只夠租2年，等於每個國人要多付413元的發電成本，根本是變相漲電價。

對此，鍾炳利表示，這麼大金額的案子，台電一定會做可行性研究評估，決定到底是租還是買，目前所知是朝向採購方向，因為這是資本支出，希望不是租了2年就還給人家。

李鴻鈞指出，日前親民黨團根據李世光的說法詢問台電時，台電竟表示，「東京電力公司租借2部機組計畫已取消，因東電公司機組為50Hz，本公司為60Hz，並不適用，所以暫無租借計劃。」

他說，台電的說明暴露政府把納稅錢當兒戲，經濟部長說出的租借計畫，竟未事先經過業管單位的評估，便對外說明要向東電租電機，而評估都還沒出來，台電就先把議題設定好，決定要租還是要買，這是不對的，經濟部和台電應將缺電計畫說清楚，否則親民黨不會讓這筆預算過。

鍾炳利表示，目前專案小組正在密集討論，10月中旬會有定案，是租是購是成本考量，東電在311後有許多閒置設備，若租金便宜，可以轉換頻率短期租用，因為明後年缺電風險大，租2年是有道理的，但若評估結果不好，台電也不會執行。1050921

(中央社)