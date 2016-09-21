金門復電 台電支援人力功成身退

颱風莫蘭蒂重創金門，造成8成住戶停電，經連日搶修已恢復功電，來金支援的台電技術員功不可沒；其中唯一的女性林昭伶說，在金門搶修比在台灣更辛苦，現在連牙刷都握不住。

台電金門營業處長王仁炳代表縣長陳福海致贈印有每名支援者名字的感謝狀，感謝他們不畏險阻、跨海協助救災復原，減少人命傷亡和財物損失。

支援者同時獲贈一度秒殺的金門馬拉松紀念酒，王仁炳笑說，「連我們也沒有」；他同時送上金門特產給支援人員；代表受贈的台電台北市區營業處線路課長李愿成，指著自己曬傷的臉頰說，「我們也帶回了標記。」

這次從台灣支援的台電員工和承商共75人，分3批前來，第1、2批人員功成身退，今天離開金門。

其中，北南區的外線技術員林昭伶是唯一女性。35歲的她已服務台電12年，她不是第一次參與颱風搶修，卻是首度搭乘軍機，跨海來金門救援。

林昭伶說，台灣的電線桿通常位在路旁，車輛可以駛達；但金門的電線桿桿距長，不是藏在路樹後面，就是在田裏，得鑽來鑽去，還要扛著粗重器具走長路，比較辛苦；而且因為不斷來回出力，雙手腫脹了，早上盥洗時，連牙刷都拿不住。

在金門5天，林昭伶每天清晨6時就起床，簡單用餐後趕到現場備料、施工，忙得天昏地暗；有天去小金門支援，還是趕搭最後一班船才回到金門本島。

王仁炳說，台電員工雖多達2萬6000人，但在第一線的女性技術員屈指可數。他誇讚林昭伶膽子大、不怕登高，是女中豪傑。

莫蘭蒂的狂風吹倒金門500萬株林區林木、路樹和綠籬，風倒木不但阻礙交通，更讓金門3萬1000台電用戶有2萬4000戶無電可用。王仁炳說，現在電力已恢復99.9%，零星的0.1%可能是豬牛羊舍或難以深入的軍營，台電仍在努力搶修中。

王仁炳表示，若有沒台灣支援人力，以及金門縣林務所、養工處人員協助，全島復電可能需要3、4個星期。1050921

(中央社)