颱風過後 廈門鼓浪嶼限人數開放

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颱風莫蘭蒂中秋過境，中國大陸廈門景點受災嚴重，鼓浪嶼今天起對外開放，但實行流量管控。

台海網報導，受颱風重創影響，廈門景區除少數能在一週內恢復營業外，絕大多數景區的恢復時間估計延至大陸「十一」黃金週。

受颱風莫蘭蒂影響，鼓浪嶼城區受重創。全島3000多棵樹木倒伏，90%以上樹木折枝斷枝，25處牆體倒塌，20多條道路受阻無法通行。

中國中央電視台（大陸央視）官方微博「央視新聞」報導，鼓浪嶼環島路段已基本疏通，今天起對外開放，但實行流量管控。1050921

(中央社)