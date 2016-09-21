菲掃毒近3個月 12警不幸殉職

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菲律賓警方表示，新政府掃毒行動近3個月來，有12名警察在槍戰中不幸殉職。

菲律賓警方公布資料，稱從7月1日到9月20日，計有12名警察在掃毒行動中殉職，另有16名警察受傷。

警方人事處副處長艾斯曼亞（Arnel Esmana）說，「大部份的行動獲得成功，但我們也有傷亡，因為嫌犯開槍拒捕。」

艾斯曼亞表示，警方會加強為執法人員提供防護器具。

每名殉職警員的家庭將可領取25萬披索（約新台幣18萬5000元）的喪葬費，外加月俸5成的終身撫卹金，以及子女教育補助金。

重傷警員可領到10萬披索醫療補助，輕傷者領5萬披索，受到永久性傷害者可領25萬披索。

總統杜特蒂於6月30日上任，他在競選時承諾在3至6個月內解決毒品及犯罪問題，但日前改口表示涉毒者太多，要求民眾再多給他6個月時間。1050921

(中央社)