裘莉訴請離婚 傳小布火大：鬧天下大亂
消息人士表示，布萊德彼特對安潔莉娜裘莉訴請離婚「很火大」，說她是「鬧天下大亂」，讓整個家庭成為狗仔隊追逐的目標，使小孩處於危險中。
英國「每日郵報」網站引述娛樂網站TMZ報導，有消息人士表示，布萊德彼特（Brad Pitt）很氣裘莉（Angelina Jolie）編造故事，說他的情緒暴躁易怒和藥物濫用對問題對小孩造成危險。
倆人在好萊塢的住處附近現在擠滿攝影記者，由於媒體陣仗過於龐大，洛杉磯警局會例行性巡邏。
與這對銀色夫妻有關的人士先前告訴TMZ，裘莉所以決定訴請離婚，與小布教養孩子的作法有關，她對他的方式極為不滿。
這名消息人士宣稱裘莉「受夠了」小布食用「大麻和可能酗酒」，外加他有「情緒問題」。
紐約法律事務所「卡松威茲-班森-托瑞斯暨佛里曼」（Kasowitz, Benson, Torres and Friedman）合夥人傅羅利（Kelly Frawley）告訴法新社：「如果有藥物濫用和易怒問題的指控，就可能讓布萊德彼特在監督下才能探訪子女。」
布裘共同擁有的財產估計超過3億美元，兩人片酬都高居好萊塢金字塔頂端。
「每日郵報」報導，消息人士告訴TMZ，小布過去幾天都在跟裘莉在談，懇求她「像成年人一樣」處理離婚事宜。
小布說為了小孩，他希望讓離婚一事能保密，但裘莉卻把他描繪成高風險父親，提出單獨監護權的要求。（譯者：中央社陳昱婷）1050921
(中央社)
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