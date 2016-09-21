北市房屋稅改革 朝拉近新舊稅制差異化

台北市財政局今天說，房屋稅改革朝2大方向努力，日前在「居住正義論壇」提出3個方案會持續和議會溝通；市民可透過市政信箱提供意見，並預定明年1月提送審議。

財政局表示，房屋稅制改革方向，是依據不更動台北市不動產評價委員會在民國103年常會通過房屋構造標準單價的條件下，朝「房屋核定單價合理化」及「新舊稅制差異拉近化」努力。

財政局說，舊房屋標準構造單價僅為實際建造單價的2成，過去透過加價項目、高級住宅採用（1+路段率）的作法，讓房屋核定單價不會超過實際建造單價。

但103年通過的「新房屋標準構造單價」已接近實際建造單價的5成，對於適用新稅制的新成屋，將研議取消加價項目，同時對高級住宅也會採用（1+固定率）的作法。

財政局指出，此措施是避免適用新稅制房屋核定單價超過實際建造單價，目的在於處理103年7月1日之後取得使用執照的新成屋。

至於舊屋如何調整？

財政局說，今年9月12日在「居住正義論壇」提出的房屋稅制改革構想，仍持續觀察外界對3個調整方案的反應，也希望本會期可排入議會的專案報告。

財政局解釋，3個調整方案目的在於「拉近新舊稅制的差異」，主要差別對103年6月30日以前的舊屋，調整方案內容包含是否要全面不溯及既往；是否依照90年6月20日修訂的房屋稅條例，規定每3年重新評定一次房屋標準價格；考量部分適用新制一般成屋、房屋核定單價可能高於部分適用舊制的高級住宅，才會把適用舊稅制的高級住宅改用新稅制核算。

財政局說，房屋稅制改革仍需各界看法，預定於106年1月提送台北市不動產評價委員會進行審議。這段期間，歡迎民眾可以透過1999市政信箱提供寶貴意見。1050921

(中央社)