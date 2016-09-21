住得安心 高市推動房屋生產履歷

我要評比

你買的房子鋼筋綁紮是否牢固、混凝土澆置是否確實、磁磚拉拔強度足夠嗎？高雄市工務局規劃今年試辦「房屋生產履歷」，盼透過修法於明年施行。

工務局長趙建喬今天指出，買房子是民眾一輩子的大事，台南維冠大樓倒塌，引發民眾對建築結構安全的恐慌，建築興建品質備受重視。他說，為讓民眾購屋有更多工程設計與施工品質資訊，市府要推動房屋生產履歷，讓興建過程透明化。

建管處長蘇俊傑表示，建材除了不偷工減料，在興建過程更要精準確實，鋼紮綁紮、混凝土澆置、磁磚拉拔力等，還有建材產地紀錄或輸入證明等。他說市府規劃要透過修法，於高雄市建築自治條例中規範於建築申請使用執照時，依法提供審查，以為發照的參考。

他指出，市府規劃今年試辦，明年起施行，希望建商、營造業者和建築供應商都要落實規範要求。

高市府自9月1日起推出4樓以上公寓住宅耐震安檢，將提供全額補助8000棟建物耐震初步評估；至於去年檢測6樓以上建物耐震度有疑慮的200多棟建築，要再進行複評者，市府提供190棟名額供申請，每棟可獲補助新台幣30萬元。

市府與建築公會合辦的第三屆建築工程品質金質獎，今天頒獎給14件優良公私有建築。1050921

(中央社)