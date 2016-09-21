美軍：北韓終將開發洲際導彈並覆蓋美國

美國戰略司令部候任司令約翰·海頓20日在參議院軍事委員會聽證會上表示，朝鮮終將開發出射程覆蓋美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM)。

韓國聯合通訊社21日報導引述海頓的話指出，據最新訊息，朝鮮進行了新型大功率發動機試驗，若朝鮮火箭真如金正恩所說，具備了將衛星送至地球同步軌道的能力，這便意味著採用該發動機的彈道飛彈射程可覆蓋美國本土，這一點讓人深憂。

報導指出，海頓說回顧美國過去進行飛彈發射試驗時，雖然連連失敗，但最終實現目標。最讓人擔憂的是，朝鮮也終將實現他們的目標。若朝鮮擁有可搭載核彈頭的洲際飛彈，其用途令人懷疑。他表示，如獲任命，他將把該問題當作戰略司令部的首要課題。

海頓還強調攔截器等飛彈防禦能力的重要性。他指出飛彈防禦系統可靠，美方已經做得很好，但今後需要更周密設防。

(旺報)