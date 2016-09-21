汪峰舊愛解放 葛薈婕翹臀靠陽台曬美尻

葛薈婕曬翹臀。（圖／取材自葛薈婕微博）

大陸模特兒葛薈婕以模特兒出道，與汪峰的一段情廣受人知，先前多次為了女兒「小蘋果」，在微博砲轟汪峰，引起一陣轟動，而葛薈婕近期則是分享心情小語，她今(21日)一如往常有感而發，不過葛薈婕也曬出比基尼美照，大秀好身材。

身材姣好的葛薈婕，今曬出身穿黑色比基尼照，露出白皙美背與修長美腿，翹臀則是倚靠在玻璃陽台上，好身材一覽無遺，拍照姿勢相當性感，不過葛薈婕靠陽台邊拍照，僅用雙手支撐，不免也讓人替她的安全捏一把冷汗。

(中時電子報)