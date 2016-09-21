勞工可望多5天假 勞團：本來就該放

被列為優先法案的勞基法修正案恐怕無法在年底前修法完成，預估勞工今年還有5天的國定假日可以休。對此，台灣國際勞工協會研究員吳靜如說，這些假本來就屬於勞工，會持續進行抗爭。

勞基法有關一例一休及國定7天假刪除案雖被列為優先法案，但有立委透露，由於本會期有總質詢、預算案與人事同意權等案，因此勞基法修法可能無法在年底完成。因此，包含10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰紀念日、11月12日國父誕辰紀念日及12月25日行憲紀念日，勞工都有機會放假。

勞基法修法可能無法在年底前完成，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，勞動部已經將法案送進立法院，對於立法院的議程審查只能給予尊重，但還是希望可以盡快通過修法，讓勞資雙方都能儘早確定下來，勞動部在7、8月期間已舉行多場座談會，會持續與外界進行溝通。

不過，對於外界認為勞工可多放5天假，吳靜如說，聽到可以放假很開心，不過「這些假本來就是勞工該放的」，勞工國定7天假被國民黨砍掉後，好不容易又還給勞工，但現在又要被砍掉。

吳靜如表示，不管是使用絕食還是什麼方式，勞團都一直持續在抗議。雖然法案現在卡在立法院，因為程序問題勞工可以放到假，但還是會持續抗議，要求民進黨不要砍掉國定7天假。1050921

(中央社)