台毒販印尼落網 被判15年徒刑

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1名台灣陳姓男子因涉嫌持有6萬多顆搖頭丸，日前在印尼泗水落網。泗水地方法院昨天判處他15年有期徒刑，全案可上訴。

印尼新聞入口網站Jpnn.com等媒體報導，來自台灣的陳姓男子（Chen Yung Lin）於今年1月23日被東爪哇警方逮捕。當時他正在泗水郵局領回內含4萬顆搖頭丸的包裹，這些搖頭丸裝在茶葉盒內。

警方之後在他的住處找到其他毒品，包括2萬顆搖頭丸。

印尼泗水地方法院昨天開庭，被告陳姓男子（ChenYung Lin）因持有6萬多顆搖頭丸，違反印尼毒品防制相關法令，被判處15年有期徒刑及10億印尼盾罰金。陳姓男子的律師表示，會提起上訴。

台灣毒販在印尼落網，時有所聞。雅加達地方法院8月底判處4名涉及26公斤安非他命的台灣毒販死刑，分別是40歲的李姓男子、21歲的吳姓男子、25歲的洪姓男子及35歲的石姓男子。

此外，印尼最高法院今年1月，判處企圖夾帶安非他命闖關進入印尼的3名台灣人死刑定讞。這3人分別是陳姓男子、王姓男子以及羅姓男子。1050921

(中央社)