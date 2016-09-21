用拔河凝聚甲仙情感 張永豪獲師鐸獎

電影「拔一條河」，學童使勁專注的鬥志，正是甲仙居民勇敢無懼走出莫拉克風災意志的展現。甲仙國小教師張永豪（右2）帶領學生走出困境找到希望、信心，獲得師鐸獎。中央社記者王淑芬攝 105年9月21日

電影「拔一條河」，學童使勁專注的鬥志，正是甲仙居民勇敢無懼走出莫拉克風災意志的展現。甲仙國小教師張永豪帶領學生走出困境找到希望、信心，獲得師鐸獎。

張永豪還獲高市府表揚特殊優良教師獎，他今天高興的接下獎座，受訪談到莫拉克風災的過往，他說師生、甲仙區民已走出陰霾、再現活力。

2009年莫拉克颱風無情的風雨，毀滅甲仙小林村，當地原本活絡的生命力被摧毀殆盡，家園、校園。農田還有商機一夕間化為烏有，舉目所有都是屋瓦礫、土石，談重建是條漫長的道路。

親人驟逝、家庭經濟受挫，學生上學也無精打采，面對萬念俱灰的甲仙，張永豪用「一條繩」串起師生信心的重建。

重挫的校園、資源匱乏，張永豪用「老樹」當拔河機帶領學生拔河，每天數小時的練習活動，找回孩子的學習興趣、培養奮勇的精神。

「用比賽拿冠軍激勵孩子的學習意志」，100年拔河隊走出偏鄉到高雄市參加全市競賽，小朋友奮勇奪冠，得獎的喜悅他們再接再厲，數年來甲仙國小拔河隊已摘下35座「冠軍」獎座。

從莫拉克土石流的瓦礫堆中，孩子用一條繩子找到不懈奮勇與重新出發的意志和目標，張永豪與甲仙國小師生的故事感動了導演楊力州，「拔一條河」記錄片讓他們都成了電影的主角，紅遍全國。

甲仙國小拔河隊南征北討，也經歷過旅費不足、籌措的困窘局面，孩子凱旋而歸，甲仙人攜老扶幼郊迎的電影畫面，至今感動很多人。

張永豪用一條繩子凝聚了甲仙人的信心，讓受挫的甲仙人找到再出發的勇氣，他說現在的甲仙已恢復災前8成的榮景。

張永豪的努力與付出大家看到了，也讓他獲得師鐸獎與特殊優良教師的殊榮。張永豪笑說「在甲仙國小找到舞台」，未來會一直在這裡服務下去，延續與甲仙的情感。

今天市府還表揚的老師有姜全珍、鄭潔慧、黃瓊儀、張芬蘭等百餘人。1050921

(中央社)