女冒名寄信洩漏前男友行蹤 判刑2個月
台北市洪姓女子疑與葉姓男友分手後心生怨懟，假冒別人姓名寄掛號信，洩漏葉男聯絡方式給與他有租屋糾紛的劉姓房東。台北地方法院認定洪女偽造私文書，今天判她有期徒刑2個月，全案可上訴。
判決書指出，這起案件發生在民國102年間，洪女知道葉男與劉姓男房東有租約糾紛，但房東苦無聯繫葉男的方法，因此偽造一名陳姓女子的簽名，寄掛號信給劉男，信中載名葉男新的住所地址、聯絡方式。
此外，這封信件上也寫到，葉男無惡不作、罪大惡極等，希望劉男可以替天行道，討回應有的公道。劉男收到掛號信後，將資料給先前葉男承租的社區管理委員會，管委會人員依信件內容，寄存證信函向葉男追討管理費，洪女冒名寄信事件因此曝光。
台北地院認為，洪女遇到事情不以理性方式處理，反而偽造私文書，損害郵政管理的正確性等，實屬不該，但她犯後坦承犯行，也當庭向葉男道歉，判處有期徒刑2個月，得易科罰金，全案可上訴。1050921
(中央社)
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