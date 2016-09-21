扎根反毒 南投地檢署走進校園
扎根反毒觀念深入校園，南投地方法院檢察署今天在南投縣竹山鎮竹山高中，以特技、魔術、短劇、搖滾樂等活潑方式宣導。
防範毒品危害年輕學子，法務部、高等法院檢察署、高等法院台中分院檢察署、南投地方法院檢察署，結合內政部役政署替代役公益大使，今天在國立竹山高中舉行反毒宣導，透過多元且活潑表演，增進學生對毒品的危害與認知，落實反毒宣導教育。
南投地檢署表示，替代役公益大使團以特技、魔術、反毒短劇、搖滾音樂等生動表演，對全校1300多名學生宣導毒品的危害，與會的檢察首長也刺破「毒」字氣球，象徵拒絕毒品，共同與學生宣誓反毒決心。
南投地檢署表示，為關懷社會勞動人及其家庭，邀請在埔里鎮開業22年的吉仕多蛋糕店師傅林文平，明天在良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園，教導社會勞動人及其家屬，製作蛋糕、杏仁瓦片，並分享成品，讓社會勞動人享受家庭同樂時光、學習簡易烘焙技術。
南投地檢署檢察長楊秀蘭說，社會勞動人多為經濟弱勢、從事臨時工作，難有穩定收入，部分家庭功能不彰、關係疏離，社會勞動雖是刑罰執行，但也盼讓社會勞動人兼顧家庭，因此規劃烘焙班活動，安排勞動人學習技能，有利未來就、創業，並與家人同樂。1050921
(中央社)
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