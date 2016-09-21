陸客頻惹事 南韓萬人籲取消濟州島免簽
南韓濟州島近期接連發生中國大陸遊客鬧事與殺人事件，不但在當地引起恐慌，還有南韓網友發起連署呼籲取消濟州島免簽制度，短短兩天就獲上萬人支持。
大陸環球時報引述南韓中央日報報導，濟州島一名當地女子17日在教堂禱告時被一名陸客刺死；當地一家餐廳老闆9日被一群陸客打傷；當地先前還發生陸籍女子遭認識的大陸導遊謀財害命並棄屍的案件。
報導說，濟州特別自治道知事元喜龍19日召見中國大陸駐濟州總領事館副總領事劉志非，要求對陸客殺人案制定相關對策。劉志非說，對這起事件深表遺憾。
此外，南韓一名網友18日在入口網站Daum Agora上傳一篇題為「請將濟州島入境制度從免簽改為不免簽」的請願書。短短兩天內，連署人數便突破既定目標1萬人。
韓國放送公社（KBS）20日發文說，中國大陸民眾近期「超過限度」的惡性犯罪事件接連在濟州島發生，濟州的「世界知名旅遊地」形象在急速墜落，當地居民的不安情緒也在迅速擴散。
環時報導引述北京攜程國旅簽證負責人劉亦藤說法指出，陸客占濟州島海外旅客約8成，而當地經濟又嚴重依賴旅遊產業。「可以想像，如果中國遊客因為簽證而減少去濟州旅遊對當地經濟的負面影響。」
劉亦藤認為，在中韓整體政治環境下，南韓政府不會因民眾請願就貿然取消陸客赴濟州旅遊的免簽政策，「韓國在這方面會謹慎處理」。1050921
(中央社)
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