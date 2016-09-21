美眾院外委會主席羅伊斯力挺台灣參與ICAO

美國眾議院外委會主席羅伊斯(Ed Royce)美國時間20日發表新聞稿，重申對台灣參與今年第39屆國際民航組織（ICAO）大會的支持。

美國之音21日報導，共和黨籍眾議員羅伊斯(Ed Royce)說，由於2013年他所提出的法案，台灣得以參加第38屆國際民航組織大會並取得第一手信息，隨著第39屆大會迫近，他要表達對台灣被納入今年大會的強烈支持。

羅伊斯指出，單是去年一年，台灣就處理了近六千萬旅客的出入，台灣已經是國際航空網絡的重要成員，但它卻無法在設定國際航空安全標準的國際民航組織具有一席之地。他表示「以今日東亞最繁忙的空域來說，毫無疑問台灣應該有管道取得民航安全的最新技術和標準，這才是最符合公眾安全的利益。」

(旺報)