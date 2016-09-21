恭喜！瑞莎生下混血女娃 升格當新手媽

烏克蘭名模瑞莎今上午產下一女。（圖／取自瑞莎 Larisa臉書）

瑞莎昨對將出生的女兒喊話：「期待見到妳」。（圖／取自瑞莎 Larisa臉書）

瑞莎今順利產下一女。（圖／中時資料照片）

名模瑞莎與鞋業小開Mike在2015年結婚，並在今年4月宣布肚皮有喜，瑞莎懷孕期間四肢依舊纖細，她昨(20日)在臉書曬孕肚照，期待見到女兒，而今早上瑞莎在老公Mike與家人的陪伴下，自然產下3085公克女兒Nika，瑞莎喜升格當新手媽媽。

瑞莎去年7月在峇里島，甜蜜嫁給鞋業小開老公Mike，相當喜愛台灣的她，曾為歸化中華民國籍，主動放棄烏克蘭國籍，但兩人到11月瑞莎老公生日當天才登記結婚，等了半年仍無法拿到中華民國身分證，一度引起議論，對此，瑞莎曾親自在臉書解釋：「2014年1月17日就拿到準歸化的證明。已經等了第三年讓烏克蘭放棄我的烏克蘭的護照，我才可以拿到台灣的身分證」，而內政部當時也表示，願意提供瑞莎處理歸化一事的協助。

(中時電子報)