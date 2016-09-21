FedEx與統一超推出「FedEx便利寄」服務
聯邦快遞與7-ELEVEN今(21)日宣佈於全台超過5,000家7-ELEVEN門市推出「FedEx便利寄」寄件服務，此項合作將使聯邦快遞授權寄件中心大量擴展到超過6,300個零售服務據點。
2015年聯邦快遞首次把旗下服務擴展至7-ELEVEN，讓客戶可以到自選的7-ELEVEN據點收取進口貨件，聯邦快遞於今年進一步推出「FedEx便利寄」寄送文件服務。
統一超商表示，根據最新統計數據，7-ELEVEN處理的跨境包裹數量達到年20%的成長，顯見跨境寄取件需求增加的趨勢，繼去年與FedEx合作推出進口包裹到店取貨服務後，今年加深與FedEx的策略合作關係，提供全新「FedEx 便利寄」出口寄件服務，為超商通路獨家。
此項服務免除傳統紙本填寫空運提單，讓寄送文件流程更加簡單便利，消費者可隨時於FedEx網站預約寄件，然後到家裡附近的7-ELEVEN 辦理FedEx寄件服務。
「FedEx便利寄」為沒有聯邦快遞帳號的客戶提供簡便的寄件服務，客戶可選擇在任何時間到自己選取的7-ELEVEN據點，寄送以聯邦快遞國際優先快遞服務託運的文件，而且完全不加收費用。
(工商)
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