鼓勵青年從農 擬擴大農業公費生名額

農委會主委曹啟鴻今天允諾，為幫助更多青年從農，明年將增加200個大學公費農業學生名額。

立法院經濟委員會今天安排農委會進行業務報告，曹啟鴻率幕僚與會報告及備詢。

民進黨籍立委蔡培慧質詢時質疑，台灣年輕人失業率12%到13%，從農應作為提高就業率措施，主張不論技職或大學，都應該像韓國一樣辦理公費農業學生培訓計畫。

她說，像她的家鄉南投埔里的嘉義農工或仁愛農工都應辦理；她已與教育部次長陳良基討論過如何恢復技職教育，相信教育部也會同意協助辦理。

曹啟鴻說，目前嘉義大學已有技職專班，農委會規劃要再擴大規模，明（2017）年將增加200個公費學生名額。

蔡培慧又追問，「高中職是否有規劃？」曹啟鴻說，目前有茶園使用學生卻顯現「學生比較無心」狀況，農委會要再設法提高學生的意願。

蔡培慧提醒，要有具體辦法，不能說是再試試看，且台灣是小農體質，政府應輔導發展成中型或小型農企業；若走大型農企業方向，可能會像巴西、美國一樣，在市區出現貧民窟。

她並要求農委會幫助青農取得農保資格。農委會輔導處處長張致盛說，青農多是租地，需取得法定公證才能投農保；然而農地地主受耕者有其田政策影響，誤解農地承租經法定公證會一去不回，難度因而提高，建議可向農地銀行、台大實驗林，以及屏東縣與台糖合作的農場租地，可省去公證作業，取得納保資格。1050921

(中央社)