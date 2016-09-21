鼓勵青年從農 擬擴大農業公費生名額
農委會主委曹啟鴻今天允諾，為幫助更多青年從農，明年將增加200個大學公費農業學生名額。
立法院經濟委員會今天安排農委會進行業務報告，曹啟鴻率幕僚與會報告及備詢。
民進黨籍立委蔡培慧質詢時質疑，台灣年輕人失業率12%到13%，從農應作為提高就業率措施，主張不論技職或大學，都應該像韓國一樣辦理公費農業學生培訓計畫。
她說，像她的家鄉南投埔里的嘉義農工或仁愛農工都應辦理；她已與教育部次長陳良基討論過如何恢復技職教育，相信教育部也會同意協助辦理。
曹啟鴻說，目前嘉義大學已有技職專班，農委會規劃要再擴大規模，明（2017）年將增加200個公費學生名額。
蔡培慧又追問，「高中職是否有規劃？」曹啟鴻說，目前有茶園使用學生卻顯現「學生比較無心」狀況，農委會要再設法提高學生的意願。
蔡培慧提醒，要有具體辦法，不能說是再試試看，且台灣是小農體質，政府應輔導發展成中型或小型農企業；若走大型農企業方向，可能會像巴西、美國一樣，在市區出現貧民窟。
她並要求農委會幫助青農取得農保資格。農委會輔導處處長張致盛說，青農多是租地，需取得法定公證才能投農保；然而農地地主受耕者有其田政策影響，誤解農地承租經法定公證會一去不回，難度因而提高，建議可向農地銀行、台大實驗林，以及屏東縣與台糖合作的農場租地，可省去公證作業，取得納保資格。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。