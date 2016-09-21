醫師涉詐保 敏盛：涉案醫師停止醫療

桃園敏盛綜合醫院副院長李威傑涉嫌與保險黃牛合作詐領高額理賠金。桃園敏盛綜合醫院今天發表聲明，20日下午已停止李威傑所有醫療業務，並強調此事屬李威傑個人行為。

敏盛醫院指出，目前內部調查，此事屬李威傑個人行為，將檢討內部流程是否有疏漏，釐清後會再向外界說明，院方也將依規定配合後續司法調查，李威傑的病人也已安排其他資深主治醫師接受，保障病人權益。1050921

(中央社)