台中沙鹿農會百週年 歡迎來嚐花生地瓜

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創會已百年的沙鹿區農會將於24日舉辦花生、地瓜產業文化活動，慶祝創會100週年，台中市長林佳龍（右4）21日歡迎大家當天去品嚐紅土番薯的美味。中央社記者郝雪卿攝 105年9月21日

創會已百年的沙鹿區農會將於24日舉辦花生、地瓜產業文化活動，慶祝創會100週年，台中市長林佳龍今天歡迎大家當天去品嚐紅土番薯的美味。

沙鹿區農會今年成立滿100年，將於24日舉辦慶祝活動，包括花生、地瓜等農特產品創意料理及各式系列表演；為回饋地方，農會今天在台中市政府舉行救護車捐贈儀式，由林佳龍代表接受。

成立於1916年的沙鹿區農會，期間經歷改組、合併等，至今年已設立100年，今天農會在台灣大道市政大樓惠中樓召開記者會，提前為24日舉辦的「105年度沙鹿區花生、地瓜產業文化活動暨創會100週年慶」活動暖身。

林佳龍感謝農會熱心公益並表示，沙鹿農會的紅土番薯品質良好，市府農業局將媒合中部科學園區與台積電公司，積極將產品行銷出去，讓農產品未來有固定市場通路，農民能放心耕作外，也讓全台中人都享用沙鹿紅土番薯的美味。

林佳龍也稱讚沙鹿區農會產銷的紅土番薯說，他年輕時曾在大肚山當兵，看見紅土番薯、花生、鳳梨與甘蔗等，都是台中特有土質生長出的農作物，品質相當良好，今天特別來為農會的紅土番薯掛保證。1050921

(中央社)