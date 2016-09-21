新南向 泰衛浴台商盼政府協助融資
台灣生產代工的衛浴產品在全球市占率逾6成，一家在泰國投資逾20年台商表示，政府新南向在協助五金加工產業時，需要協助的是融資和人才。
泰國春武里省的台商勝泰企業，在1980年代台灣因大家樂睹風瘋狂，想要擴廠卻找不到工人，董事長潘家政配合政府的南向政策到泰國投資設廠，至今已經20多年。勝泰公司總經理潘聖豐表示，衛浴五金產業在台灣發展數十年，年產值新台幣600億元，專業代工和自創品牌都有，雖然客戶紛紛前往中國大陸，但如今也逐漸退出大陸市場。
潘聖豐表示，台灣的衛浴五金產業有著豐富的代工設計生產經驗，政府推動新南向政策在五金加工產業部分就可以運用台灣的設計研發能力，在泰國生產製造，同時也可以行銷東協及南亞市場，這些地區的經濟發展潛力不容小覷，過去這些地區是生產基地，如今逐漸變成消費大國。
他指出，在大陸生產成本逐年上漲，雖然勞工及相關成本增加是全球趨勢，不過台灣優質的五金加工產業經過數十年冶煉，不論是自動化或研發設計都具有相當的全球競爭力。通路部分，高端產品有泰國、印尼、馬來西亞和新加坡，其他如緬甸、寮國、柬埔寨和越南，甚至印度、孟加拉也是未來市場所在。
潘聖豐表示，政府推動新南向，希望在人才和資金方面全力協助廠商，人才包括研發設計和幹部培訓，資金則是給予低利融資，讓衛浴五金加工產業在全球市場中更茁壯穩固。1050921
(中央社)
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