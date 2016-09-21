早產兒骨折 缺乏維他命D惹禍

小宇是早產兒，護士有一天發覺他左大腿比較腫，X 光一照，竟是骨折，抽血檢查才發現肇因於缺乏維他命 D。

成大醫院小兒急診醫師張毓珊今天指出，小宇是較預產期提早 4 個月報到的早產兒，因肺部不成熟，反覆感染，一直住在新生兒加護病房。護士有天發覺小宇左大腿比平常腫了一些，被碰到腳時好像很不舒服，X光檢出小宇左大腿骨折。

醫師抽血檢查確認小宇因缺乏維他命 D 造成骨折，連小宇的媽媽在醫院工作，少曬太陽，也嚴重缺乏維他命 D。待醫師補充小宇維他命 D，骨折才慢慢痊癒。

張毓珊表示，維他命 D 最主要是增加小腸對鈣的吸收，嚴重缺乏維他命 D 會造成佝僂症（軟骨病），典型表現是頭骨軟化及下肢骨頭彎曲變形。

維他命 D 主要來自皮膚上膽固醇受到陽光中紫外線照射催化後，形成維他命 D3，經由血液送往肝臟和腎臟活化，再運送到全身；現代人缺乏維他命 D 的主因是日曬不足。

大多數食物的維生素 D 含量都不高，含有維他命D的食物，包括深海鮭魚、鮪魚、魚油、蛋黃、波特菇、及市面上經過維他命 D 強化的乳製品等。

張毓珊說，只靠母乳哺餵的新生兒，是維他命 D 缺乏的高危險群。研究發現，懷孕婦女維他命 D 缺乏的比例很高，媽媽缺乏維他命 D，透過胎盤傳給寶寶的維他命 D 就少，加上母乳中維他命 D 含量也不高，寶寶就有很高的機會缺乏維他命D。

不過，紫外線暴露會增加皮膚癌的機率，越早直接曬太陽，日後皮膚癌機會越高；美國兒科醫學會和皮膚科醫學會建議，6 個月以下嬰幼兒應避免直接曝曬太陽，純母乳哺育或部分母乳哺育的寶寶，每天應補充維他命 D。1050921

(中央社)