籃網期待林書豪 像四分衛領導球隊

NBA球員林書豪新賽季轉戰籃網，總教練艾特金森（Kenny Atkinson）今天表示，期待林書豪扮演在黃蜂時期不同的角色，像四分衛領導大家，這是林書豪新的任務。

美國職業籃球聯盟（NBA）球員林書豪在紐約尼克演出「林來瘋」時，艾特金森是球隊的助理教練，所以對林書豪一點都不陌生。

據ESPN今天報導，艾特金森指出，林書豪上季在夏洛特黃蜂隊時，主要都是從板凳出發擔任替補，但來到布魯克林籃網將有所不同了，希望林書豪成為球隊的領導者。

儘管林書豪防守能力被外界質疑，不過艾特金森說，以林書豪的運動能力和競爭力，可能是一個不錯的防守球員，艾特金森覺得，林書豪感覺有點被輕視，所以要讓林書豪用行動證明自己。

艾特金森認為，這是林書豪職業生涯對的時間點，他是個夠聰明的球員，以及會成為一個更好的領導者。1050921

(中央社)