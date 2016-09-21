日本銀行維持負利率不變

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日本央行日本銀行結束決策會議，決定將貨幣寬鬆政策大致維持不變。

美聯社報導，日銀今天在聲明中表示，關鍵政策利率維持在負0.1%不變。

法新社報導，日銀微調政策措施，加強刺激通膨的努力，日股聞訊走高，日圓也應聲貶值。

日經225指數上漲1.37%，因投資人喜迎日銀打擊通縮的舉措。美元兌日圓升值，從今天稍早的1美元兌101.66日圓，升至102.64日圓。（譯者：中央社陳昱婷）1050921

(中央社)