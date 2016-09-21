開學致詞惹惱保險員 中金院校長道歉

中信金融管理學院校長施光訓20日在開學典禮時信心喊話，不讓學生畢業後去賣保險，引起保險人員的不滿。施光訓今天發表聲明道歉。

施光訓今天下午發表聲明，向保險人員道歉。他說，他對昨天在開學典禮上的發言內容，造成保險從業人員的困擾，表達深深的歉意。

施光訓指出，中信金融管理學院要求學生畢業前必須取得9張金融全證照，其中包括財產保險業務員、人身保險業務員及投資型保險商品業務員等3種金融保險證照；全方位的壽險專業一直是國際金融家不可或缺的競爭力。

施光訓說，他發言原意，本想讓學生家長了解銀行職涯內容豐富、發展機會多元，惟在表達敘述上確有不妥，他相當懊惱與自責，他再度向所有壽險從業人員致上最深歉意。

中信金融管理學院昨天開學，施光訓致詞時提到「中國信托不是只有賣保險和蓋印章，是國際化的銀行和全方位的金控；有家長寫 e-mail 問小孩畢業後，是不是只能去賣保險，但你都已經來了，再想這個問題會不會太晚了；我們訓練一位同學到畢業的成本，要燒掉中信金控 200 萬元，我們又不是頭腦壞掉，請你去賣保險」。1050921

(中央社)