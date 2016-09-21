對空鳴槍替友人出頭 男子癱瘓整條街
38歲的陳姓男子因友人被誣賴汙錢，還當街被打的頭破血流，陳男氣不過，在三重對空鳴槍洩憤，雖然未造成傷亡，但也讓路過民眾驚懼害怕，整條街癱瘓了1分多鐘，警方雖未接獲報案但主動偵查，陳男也於今凌晨帶槍到分局說明案情，警方訊後依妨礙秩序罪嫌將陳男移送法辦。
陳男向警方供稱，他的朋友被葉姓男子指控汙錢，15日清晨，雙方約在三重永安北路談判，陳男友人向葉男賠罪，卻反被打的頭破血流，他連忙開車載友人送醫，葉男卻仍猛追不捨，陳男氣不過，才會對空鳴槍洩憤，開槍後立即逃逸，雖未造成傷亡，但火爆場面也讓路過民眾十分害怕。
警方雖未接獲報案，但知悉案情後主動偵辦，以車追人鎖定陳男，通知他到案說明，陳男也於今日凌晨帶槍到分局說明案情，槍枝鑑定後發現是改造槍枝，沒有殺傷力，訊後依妨礙秩序罪嫌將陳男移送法辦。
(中時)
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