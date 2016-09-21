廢除特偵組初審通過 交付朝野協商

法務部長邱太三（右）、檢察總長顏大和（左）。（姚志平攝）

立法院司法及法制委員會今天審查特偵組存廢爭議，藍委仍堅持特偵組不該就這麼廢掉，國民黨立委林為洲質疑，特偵組最有爭議的案件就是馬王政爭，出問題的嚴格來講都是「人」而不是特偵組本身，「特偵組廢掉就能避免地檢署發生同樣的問題嗎？」不過綠營以人數優勢通過特偵組存廢初審，交付朝野協商。

對於藍委的質疑，法務部長邱太三答覆，確實不能說廢除特偵組後其他地檢署或高檢署不會發生類似的問題，不過這些單位都有法院組織法相關內部監督機制，地檢署出了問題可以由高檢署、最高檢署處理，比起一個絕對權力機構，風險跟損害比較不大。

根據修正條文指出，特偵組將在106年1月1日廢除，同時配套是讓高等法院以下法院及其分院檢察署為辦理重大貪瀆、經濟反罪、嚴重危害社會秩序案件需要時，得借調相關機構之專業人員協助調查，且得經高等法院檢察署檢察長或檢察總長之指定，執行該審級檢察官之職權。

檢察總長顏大和對此也表示，「全力配合。」

(中時)