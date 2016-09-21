糗！韓庚爆SJ差一步大復合 利特打臉：沒接過電話
大陸男星韓庚2009年從韓國團體Super Junior（SJ）退團，之後他將事業重心放回大陸，也不時傳出他與昔日隊友金希澈等人見面的消息，透露雙方並未因解約交惡，近日韓庚接受專訪，自曝去年SJ出道10周年，他曾向韓國方面提議要13人再聚首，出EP或辦個演唱會等，讓粉絲對SJ復合燃起希望，沒想到昨(20日)SJ隊長利特卻對媒體澄清「沒通過電話」，間接打臉韓庚。
韓庚當時閃電與SJ所屬公司SM娛樂解約，獨自回到大陸，之後同公司的EXO陸籍成員吳亦凡、鹿晗、黃子韜也陸續採用同樣模式退團，使韓庚成為跟韓國公司解約的先例，去年他接受《新浪娛樂》專訪，坦言：「說實話，我覺得這件事我還挺驕傲的，可以說是我改變了南韓的2條規定。」
而近日大陸媒體報導，韓庚自訴曾與利特通過電話，「我跟他們說現在已經十年了，我很希望Super Junior所有人在一起出一張EP」，然後一起進行半年活動，僅為了紀念，可惜最後因大家都忙而無緣實現，消息傳回韓國，SJ透過所屬的獨立子牌SJ Label回應：「經確認，利特根本就沒有跟韓庚通過電話」，打槍復合傳聞，網友則回：「不覺得尷尬嗎？」、「這種事SM怎麼可能承認」、「講真，韓庚現在不需要靠SJ來掙錢」。
(中時電子報)
關鍵字：Super Junior
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