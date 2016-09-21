陳喬恩日子難熬成「藥罐子」 曾曝每日得吞75顆藥

近來網友翻出陳喬恩過去的專訪影片，得知她天天得吃75顆藥丸，讓人相當心疼。(中時資料照片)

中國男星喬任梁3年來飽受憂鬱症所苦，本月16日抵擋不過內心的折磨，結束自己短短28年的人生，讓粉絲及圈內好友悲慟不已，其中，跟他因合作拍戲而傳過緋聞、彼此相識7年的好友陳喬恩，得知消息後哭到無法上妝，其實陳喬恩過去的生活中，也有不少艱辛之處，她曾在受訪時意外曝光自己是藥罐子，得吞下多種藥丸才能順利維持每天的運作，而喬任梁的離世，又在她的人生中添上了一筆苦楚。

陳喬恩因未在喬任梁逝世消息傳出後，第一時間發布微博悼念，因此遭網友留言砲轟，事後才輾轉傳出她在得知摯友自戕的消息後，悲痛到吃喝不能只是止不住流淚，讓人不捨，而近來有網友翻出過去她受訪的影片，發現她更加讓人心疼的事，她當時接受《蘋果日報》專訪，分享包包裡的隨身物品，意外發現除了化妝品、可愛小物外，陳喬恩包裡竟有一大瓶中藥罐。

陳喬恩這才透露為了上鏡好看，三餐及睡前都要服用15顆消水腫藥丸，睡眠品質不佳的她，睡前還得額外吃15顆助眠藥，算一算一天竟得吞下75顆藥丸，非常驚人，不少網友這才得知她表面活潑美麗，實際上是個不折不扣的「藥罐子」，直呼「當藝人真的不容易」、「光鮮亮麗的背後，竟是這麼心酸」，忍不住給陳喬恩加油打氣，語氣盡是疼惜。

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(中時電子報)