男子體型壯碩攜毒 衝撞員警仍被逮

彰化警分局大竹派出所2名員警巡邏時逮捕李姓和陳姓男子2人，但體型壯碩的李男拒捕，和員警扭打成1團，員警負傷逮捕李男。

彰化警分局大竹派出所警員黃順益以及曾皇欽巡邏時，接獲民眾報案指稱在彰化市彰南路大竹橋有1輛自小客車行跡可疑，2名員警趕抵現場進行盤查，車上2名男子見員警到來拔腿就跑。

2名員警分頭追捕2人發生扭打，黃姓員警左手有擦傷及挫傷，曾姓員警雙手及下巴都有挫傷，2名員警負傷將2人制服，但體型壯碩的李男一度以身體衝撞員警，想要逃跑，但仍舊被制伏。

黃姓及曾姓員警隨後到彰化基督教醫院包紮傷口，警方另從2名男子身上查扣海洛因、安非他命等毒品，訊後依毒品罪嫌移送彰化地檢署偵辦。1050921

(中央社)