週末戰士106年試行 國防部初估招募4百位

國防部規劃被俗稱為「週末戰士」的「後備軍人志願短期入營服役」計畫，明年起試行。國防部官員今天表示，明年編列預算新台幣1800萬，初估招募400位上尉含以下的後備軍人。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部業務報告，報告中指出，國防部規劃「後備軍人志願短期入營服役」計畫，預定明年選定單位試辦。

民主進步黨籍立法委員林俊憲質詢時關心計畫內容，國防部全民防衛動員室代主任蔡忠誠少將表示，明年以作業維持費項目編列新台幣1800萬元，初估招募400位。

蔡忠誠說，招募對象以高戰力、高技術、高專長人員為主，以需求單位為主，由下而上做檢討，希望對戰力有幫助，可以經驗傳承，這是試行計畫，希望後備軍人有意願多多來報名。

蔡忠誠說，國防部規劃招募的對象軍階是上尉含以下，日前曾經針對志願役的後備軍人發出1000多份問卷，在有誘因的狀況下，將近4成人有意願，認為是好的制度。1050921

(中央社)