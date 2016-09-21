竊賊細心照料偷來盆栽 店家想原諒法難允
嘉義縣蔡姓男子自5月起，涉嫌陸續偷竊常光顧的園藝店盆栽，警循線逮人，起出21個盆栽，部分具雕塑美感，業者選擇原諒不追究，但竊盜為公訴罪，警仍依法移送。
嘉義縣警察局水上分局今天表示，在水上鄉經營種苗園的洪姓業者日前報案，自今年5月起，陸續發現店內盆栽短缺，疑遭人偷竊，9月裝設監視器，發現1名常客疑為竊賊。
透過監視器，這名蔡姓常客於8、9日2天騎機車到店裡，假裝要消費，先挑選中意的盆栽，便將盆栽移至店的出口附近，趁業者不注意，立即騎機車偷搬運盆栽離開。
洪姓業者認為，蔡姓常客經常選購盆栽，平時打扮穿著有模有樣，選購時，還與店員有說有笑，想不到，卻是1名竊嫌。
警方日前查獲竊賊蔡姓男子，蔡嫌坦承犯行，並深感後悔，警並前往其住處起出五葉松、羅漢松、杜鵑、圓柏及藍冰柏等多樣式盆栽，價值約新台幣6萬8000元。
洪姓業者對於能追回盆栽，感謝警方用心，看到部分盆栽在蔡嫌雕塑及照料下，深具造型美感，有了惻隱之心，選擇原諒不追究，不過，竊盜為公訴罪案件，警訊後，仍依竊盜罪嫌移送法辦。1050921
(中央社)
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