香港準議員朱凱迪遭恐嚇 警方逮6嫌

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9月稍早以逾8萬票當選香港立法會議員的「票王」朱凱迪遭恐嚇一案有新發展。香港警方今天以涉嫌刑事恐嚇拘捕6名疑似涉案的男子，其中多人有黑社會背景。

綜合香港電台與明報網站報導，消息指出，香港警方20日晚間8時展開行動，先後在荃灣、元朗、八鄉及屯門拘捕6名疑似涉案的男子，年齡介於18至53歲，部分有黑社會背景。

21日中午12時左右，嫌犯被押至新界北總區警察總部接受調查。另外，警方中午前將2輛私家車拖到警署查扣，懷疑這些車輛曾被用來跟蹤朱凱迪。

報導指出，香港警方仍持續行動，不排除有更多人被捕。

香港4日舉行立法會選舉，主張本土價值及民主自決的朱凱迪以8萬4121票當選，成為香港地區直選的「票王」。

朱凱迪8日向警方報案，表示自己與家人的生命安全受到威脅。他當時說，當選前就感受到威脅，曾收到「有人想襲擊」他的競選團隊消息，投票當天又有車輛跟蹤他們。1050921

(中央社)