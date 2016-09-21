海巡艦艇添新血 蔡英文：強化守護海洋能量
蔡英文總統21日上午前往高雄出席「行政院海岸巡防署台東艦及屏東艦成軍典禮」，除肯定海巡同仁們不分晝夜保衛台灣漁民，捍衛我國海權，也宣示「裝備的高科技化」及「高素質人力的活用」等兩項未來海巡署發展方向。總統強調，台灣是負責任的國際參與者，造艦絕非要展現武力，而是要善盡國際義務，從過去到未來，都會持續投入包括查緝走私、海難救助、海洋生態保育等工作。
總統抵達時，先聽取海巡署海洋巡防總局總局長蔡長孟成軍典禮簡報，隨後校閱部隊並宣達成軍令及親授雙艦艦旗。在致詞結束後，登上屏東艦視察航儀、高壓水砲及40快砲等裝備及霰彈槍實彈射擊演練。
海巡署增添台東艦與屏東艦兩艘生力軍後，總計156艘，其中500噸以上大型艦船達24艘。總統說，為了要提升巡防的能量，政府不僅持續支持海巡船艦建造的計畫，並且採取「國艦國造」的方式；並稱「守護國家海洋防線的力量更壯大」，國人安全也獲得保障。
總統當場也宣布兩項未來海巡署發展的方向。第一是裝備的高科技化，強化「指管通情系統」，未來要藉由建立高科技的偵防設備，更有效地達成任務。第二是高素質人力的活用，海巡署應當善用軍方和警方所培養出來的專業人員，平時能與警方充分配合，戰時也能保家衛國的戰力。
(旺報)
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