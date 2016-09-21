2016浙江．台灣合作周 今舉行開幕式

我要評比

2016浙江．台灣合作周開幕式今天在浙江杭州未來科技城舉行，吸引近600人與會，開幕現場共有10個完成項目，投資額達11.4億美元。浙江省委副書記、代省長車俊表示，在浙江的台商就是浙商，浙江會不遺餘力支持台資企業在浙發展，也期待兩岸青年共同創造浙江經濟新藍海。

合作周內容包括浙台跨境電商對接會、滯台健康生技對接會、這台信息經濟皆會、之江藝創小鎮合作推介會、台灣大學生實習就業創業對接會、華東地區台協會會長座談會、浙台公望傅春產業基金合作推進會等專場，及淘寶浙江兩岸新媒體人浙江體驗營活動等。

海峽兩岸關係協會會長陳德銘、中國國民黨首席副主席詹啟賢、花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚、全國台企聯會長王屏生等都前往共襄盛舉，場面盛大。

(旺報)