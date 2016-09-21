曹西平撞臉T.O.P？ 陳沂崩潰：我不能接受
活動主持人陳沂因批藝人羅志祥肉體斂財，才被台北地院判賠30萬並要登報道歉，敢說敢言的她這次對象則鎖定曹西平，主要在於朋友說他與韓國男歌手T.O.P撞臉，讓她直呼不能接受。
陳沂在臉書PO出友人傳來的合成照，組圖對象是演藝圈老前輩曹西平，以及韓國知名男歌手T.O.P，並且附文寫道兩個人撞臉，而且相似度幾乎百分百，這讓身為T.O.P鐵粉的陳沂久久不能接受，不僅崩潰大喊「我不能接受，西平這張明明就像謝佳見」，甚至還學起曹西平招牌動作「你們來評評理，嗶嗶嗶（拿出哨子狂吹）」。
此PO文一出也引發網友熱議，有不少人替謝佳見抱屈，直呼好倒楣躺著也中槍，但也有人貼出張根碩發福後的照片，直呼他這樣更像現在的曹西平才慘吧，不知道曹西平看到網友留言又會做出啥驚人評論，就讓我們拭目以待。
(中時電子報)
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