今年17號颱梅姬 最快今明形成

我要評比

位於關島東南東方的熱帶性低氣壓，最快今明兩天會形成颱風。（圖片來源：氣象局）

位於關島的熱帶性低氣壓，氣象局估計，最快在今、明兩天就會升格為今年第17號颱風──梅姬。推斷下周起開始影響台灣，詳細情況還待進一步觀察。

目前位於關島東南東方的熱帶性低氣壓，最快在今天就會發展成今年第17號颱風──梅姬（Megi，由南韓命名，意為鯰魚）。各國的預報判斷，梅姬形成後會往台灣、日本琉球方向移動，強度估計會落在中颱上限、強颱下限。

不過，因為該熱帶性低氣壓目前離颱尚有約3500公里，本周對台尚無影響，估計下周二起，外圍雲系會開始影響。至於路徑走向，因為當前的大氣環境已經改變，會隨時間修正，還待密切觀察。

另外，根據日本氣象廳最新一報的資料顯示，該熱帶系低氣壓目前位於北緯10度、東經150.7度，以每小時35公里速度向西前進，中心氣壓1008百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大風速每秒23公尺，已經逼近颱風的強度。

(中時)