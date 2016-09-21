監理站工安意外 油漆工踩破採光板摔6米車道

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蔣員掉落處。(郭吉銓攝）

蔣員墜落處灑滿油漆。(郭吉銓攝）

圖為北市士林監理站。(郭吉銓攝）

鑑識人員正採證釐清事故原因。(郭吉銓攝）

第四檢驗車道暫時封閉。(郭吉銓攝）

台北市士林區監理站21日發生油漆工墜落的工安意外，45歲蔣姓油漆工於檢驗車道上方鐵皮屋頂施作油漆粉刷時，疑似不慎踩破採光用塑膠浪板加上並無穿著安全裝備，直接墜落6米高檢驗車道，監理人員見狀立刻報警，蔣員送醫後仍不治，詳細墜落原因及責任歸屬還待警方調查。

(中時)