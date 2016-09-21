台中爵士音樂節 30日登場

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青少年爵士樂團的團員們與台中副市長林依瑩（右二）、文化局長王志誠（左三）華麗登場，邀請民眾來台中共同參與。（黃國峰攝）

台中副市長林依瑩（左四）與貴賓、舞者隨著爵士樂，起舞搖擺，丟出手中帽子。（黃國峰攝）

邁入第14年、眾所矚目的台中爵士音樂節，將於9月30日至10月9日，在台中市民廣場、草悟道、清水區公所前廣場、大里運動公園及豐原田心公園盛大登場。

(中時)