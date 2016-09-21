柯P承諾跳票？迷你倉管理規則未定 居民再抗議

台北市長柯文哲停下腳步接陳情書。（池雅蓉攝）

台北市議員洪健益今年6月接受北市永吉大樓居民陳情，表示迷你倉庫缺乏管控，以致在世界各地發生公安意外，要求該大廈地下室迷你倉庫應該全面退出。先前商業處已聯合稽查，要求各業者須符合都市計畫法，並變更使用執照，市長柯文哲也允諾3個月內訂出管理規則，但時間已屆，至今卻毫無消息，居民今再到市議會抗議，並遞陳情書給市長柯文哲，他表示，會再了解看看。

永吉大樓住戶表示，業者置住戶生命財產於不顧，根本是每天生活在軍火庫之中，其實台北市非常多大樓都有這種情況，希望能表達向市長表達訴求，能夠主持公道。柯文哲接下陳情書後，也停下腳步聽居民陳情，但未多有表示，僅表示會再了解看看。

(中時)