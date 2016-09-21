印度男子求愛被拒 刺死年輕女教師
印度新德里又發生婦女遭暴力事件，一名22歲女教師20日上班途中，一男子在熱鬧街道向她求愛不成，竟拿利器狂刺她30下致死，所有路人看見都袖手旁觀，引起印度輿論憤怒。
根據「印度人報」（The Hindu）、「新德里電視台」等印度媒體報導，從警方調閱的閉路電視片段可以看見，22歲女教師卡露娜（Karuna）20日上午約9時上班途中，突然遭34歲的男子辛赫拿利器連捅多下，女教師在掙扎後倒地不起。
卡露娜遇害現場是北德里布拉里鎮（Burari）一條行人和車輛來往頻繁的街道，閉路電視畫面顯示，經過的路人都只張望就離開，完全沒有試圖上前阻止。曾有一名男子試圖上前，但在凶手辛赫拿著利器揮舞嚇唬後，這名男子隨即離開。
當地警方表示，辛赫作案後企圖逃走途中，被人抓住轉交警方，警方已控告他涉謀殺罪。途中有人叫救護車將卡露娜送往醫院，仍傷重不治。
警方調查發現，辛赫曾是卡露娜的鄰居，已有妻室。但辛赫卻一直糾纏卡露娜，還多次向她求婚被拒，從此懷恨在心，多次跟蹤卡露娜，卡露娜不堪騷擾報警。
警方說，辛赫在警局當著卡露娜的面承諾不再騷擾卡露娜，兩人達成和解，但不料辛赫仍懷恨在心，終於釀成這場悲劇。
這件悲劇發生的前兩天，新德里南部也有一名28歲女子被一名男子求愛不成而遭殺害，鄰居同樣也袖手旁觀。
這兩起事件再度凸顯印度婦女經常被跟蹤、騷擾、強暴甚至殺害，但社會大眾的冷漠及印度警方處置的草率，讓悲劇不斷重演。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。