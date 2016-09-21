印度男子求愛被拒 刺死年輕女教師

印度新德里又發生婦女遭暴力事件，一名22歲女教師20日上班途中，一男子在熱鬧街道向她求愛不成，竟拿利器狂刺她30下致死，所有路人看見都袖手旁觀，引起印度輿論憤怒。

根據「印度人報」（The Hindu）、「新德里電視台」等印度媒體報導，從警方調閱的閉路電視片段可以看見，22歲女教師卡露娜（Karuna）20日上午約9時上班途中，突然遭34歲的男子辛赫拿利器連捅多下，女教師在掙扎後倒地不起。

卡露娜遇害現場是北德里布拉里鎮（Burari）一條行人和車輛來往頻繁的街道，閉路電視畫面顯示，經過的路人都只張望就離開，完全沒有試圖上前阻止。曾有一名男子試圖上前，但在凶手辛赫拿著利器揮舞嚇唬後，這名男子隨即離開。

當地警方表示，辛赫作案後企圖逃走途中，被人抓住轉交警方，警方已控告他涉謀殺罪。途中有人叫救護車將卡露娜送往醫院，仍傷重不治。

警方調查發現，辛赫曾是卡露娜的鄰居，已有妻室。但辛赫卻一直糾纏卡露娜，還多次向她求婚被拒，從此懷恨在心，多次跟蹤卡露娜，卡露娜不堪騷擾報警。

警方說，辛赫在警局當著卡露娜的面承諾不再騷擾卡露娜，兩人達成和解，但不料辛赫仍懷恨在心，終於釀成這場悲劇。

這件悲劇發生的前兩天，新德里南部也有一名28歲女子被一名男子求愛不成而遭殺害，鄰居同樣也袖手旁觀。

這兩起事件再度凸顯印度婦女經常被跟蹤、騷擾、強暴甚至殺害，但社會大眾的冷漠及印度警方處置的草率，讓悲劇不斷重演。1050921

(中央社)