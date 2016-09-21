南華高中學生持刀鬥毆 警帶回7人

我要評比

台北市南華高中日前發生學生拿刀互砍事件，同班同學在下課時起口角，竟拿折疊刀、皮帶刀嗆聲鬥毆，警方到場後，將7名涉案學生逮捕到案。

北市警局中正二分局調查，南華高中10日上午9時10分下課時，一群同班同學起口角，等到上課時，雙方人馬在教室互拿刀嗆聲鬥毆，導致2人掛彩送醫。

警方到場後，將7名滋事學生帶回警局，訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦。1050921

(中央社)