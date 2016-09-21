全國漁民節24日登場 林佳龍盼行銷台中

全國漁民節慶祝活動將於24日登場，台中市長林佳龍今天表示，期盼藉由這項活動，將台中豐富漁業和觀光旅遊資產行銷出去，歡迎大家共襄盛舉。

全國漁民節慶祝活動今年移師台中，將於9月24日及25日在台中魚市場舉行，推出石斑魚料理品嚐、漁村技藝DIY、消費滿額抽獎、趣味競賽等活動，今天在市府台灣大道市政大樓舉辦宣傳活動，林佳龍、台中魚市場董事長劉文慶、中華民國全國漁會常務監事張平順、漁業署組長陳建佑、台中市農業局長王俊雄等人出席。

林佳龍表示，台灣漁業資源豐富，漁業也是台中重要資產，期盼藉由這次的全國漁民節慶祝活動，將台中豐富漁業和觀光旅遊資產行銷出去；此外，市府將把台中海岸線景點，包括梧棲漁港、高美濕地、即將興建的三井OUTLET PARK等串連起來，形成觀光廊帶，帶動海線地區發展。

劉文慶指出，全國漁民節活動首次在台中市舉行，以前都在產地，這次首度在消費地舉行，主辦單位很努力的籌辦這次活動，總統蔡英文也將於24日出席活動，當天將有45個攤位展售優質農特產品。

漁業署組長陳建佑表示，每年的7月1日是漁民節，而每年7月到9月各地漁會均會舉辦漁民節活動，與大家分享漁業成就，並慰勞漁民的辛勞；今年的全國漁民節慶祝活動來到台中舉辦，是看重台中擁有很好的漁業建設和漁產運銷通路，希望活動順利，也歡迎踴躍參加。1050921

(中央社)