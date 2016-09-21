陸專家：中俄軍演 警示不良企圖國家

針對日前落幕的中俄聯合軍演，中國大陸知名軍事專家尹卓宣稱，這證明中共海軍目前的登陸力量足以應對釣魚台和南海問題，這場演習對「有不良企圖的國家」，是一種警示。

人民網報導，尹卓在受訪時說，參加中俄聯合軍演的昆崙山艦，是中共海軍最先進的兩棲登陸艦，噸位超過2萬噸，擁有完備的通訊、指揮和情報設施，「完全能夠滿足指揮一場較大規模聯合登陸作戰的需求」。

尹卓說，昆崙山艦的塢艙可讓較大噸位的氣墊艇進出，藉此越過水中障礙直接將兵力送上岸，靈活性高，使登陸部隊可選擇敵人布防薄弱的地點登陸。而後甲板可搭載3架直升機，用來投送兵源和補給物資，是進行立體登陸的重要裝備。

他表示，中共海軍目前已具備一定的聯合登陸作戰能力，特別是從烏克蘭引進「野牛」氣墊登陸艇後，登陸能力大幅增強，「更加接近世界一流海軍的登陸作戰水平」。

但尹卓指出，中共海軍陸戰隊的規模仍然較小，負責投送兵力的艦艇噸位也僅有2萬多噸，未來應進一步發展3至4萬噸的大型兩棲艦。然而，憑藉目前的登陸力量，「應對東海釣魚島問題和南海問題已經足夠」。

他說，中俄聯合軍演向外界展示了中共海軍的綜合作戰能力，這對「有不良企圖的國家」顯然是一種警示。若日本敢在南海與美國聯合巡航，甚至進入有關島礁海空域，必會受到共軍強硬回應，「日本應能看出中國的能力和決心」。1050921

(中央社)