林志穎合照陸女排隊員 真實身高成焦點

林志穎分享與女排隊員合照。（圖／取自夢想家林志穎微博）

林志穎和傅園慧合影。（圖／取自夢想家林志穎微博）

林志穎昨(20日)曬出與大陸女排隊員合照，常在網上散布正能量的他，直言這次跟這些了不起的運動員見面，獲得更多能量，「學習女牌為夢想絕地拚搏的精神！」但網友卻看歪重點，笑說平時看似高挑的林志穎站在平均身高188公分的女排隊員之間，順勢矮了一截，成為一個「凹」字，虧：「沒對比就沒傷害啊！」

林志穎日前與「洪荒少女」傅園慧合影，他站在179公分的傅園慧身邊，看似無太大差異，沒想到昨他再秀出與平均身高188公分的女排隊員合照，林志穎頓時變得相當嬌小，也有人挖出林志穎真實身高約為172公分，笑稱：「不老男神頓時變成了小朋友」。

(中時電子報)