創黨30影展 蔡英文：證明民進黨可信賴

身兼黨主席的蔡英文總統（左）召開「創黨30挑戰30 系列活動影像展」記者會。（王爵暐攝）

身兼黨主席的蔡英文總統（中）協同中常委召開「創黨30挑戰30 系列活動影像展」記者會。（王爵暐攝）

身兼黨主席的蔡英文總統（中）協同中常委召開「創黨30挑戰30 系列活動影像展」記者會。（王爵暐攝）

身兼黨主席的蔡英文總統（左）召開「創黨30挑戰30 系列活動影像展」記者會。（王爵暐攝）

民進黨今下午舉辦「創黨30挑戰30」系列活動影像展記者會，黨主席蔡英文致詞表示，30年時間證明，民進黨是一個可以信賴的政黨，我們也必須回顧從街頭到執政，黨內前輩們的努力付出，改變台灣民主序曲，希望他們的理想能夠被下一代銘記，希望透過影像紀錄展，向各位致上最高敬意。

蔡英文表示，今年是民進黨成立的第30年，30歲的政黨就像30歲的人。30而立，用成熟穩重，負起責任的態度，扛起這個國家的未來，是民進黨責無旁貸的使命。

蔡英文說，過去威權時代，民進黨人在街頭拚搏，衝撞體制，爭取民主；在民主時代，民進黨人參與選舉，推動改革，曾經創造民主的歷史，也曾在民主選舉中慘敗，然後一步步重新站起來，經過30年，政治社會環境都改變了，民進黨隨著時代變化一直在累積、進步，但相信有一件事情是不會改變的，一直存在民進黨人的基因裡面，民進黨人對人民兩字有一種特別感情。

蔡英文強調，我們始終認為，民進黨作為一個政黨，有義務要承接人民的意志，推動台灣向前，不管是對民主政治的追求，或安居樂業的期待，人民的託付就是民進黨永遠的牽掛。

談到本次展覽，蔡英文指出，影像展中拍攝5支民主時代紀錄片，記錄支持者和黨工為台灣民主奮鬥的身影，沒有大家的支持，民進黨不可能茁壯成長；希望透過影像紀錄展和影片，向各位致上最高敬意。此外，蔡英文也邀請所有台灣人民一起參與，呈現的不只是民進黨創黨30年的紀錄，也記載了台灣民主轉型的關鍵時刻，這是所有台灣人的歷史。

「創黨30挑戰30」影像展於9月26日在台北中山堂光復廳進行為期3天的展覽，陳列民進黨創黨30年來的歷史、照片，以及當年所製作的文宣品、雜誌等，並另設「綠色執政」專區，展出13個執政縣市的特色產品。

(集團連線報導)