「不讓畢業生賣保險」惹怒保險員 中金院校長致歉
中信金融管理學院昨日開學，校長施光訓在開學典禮上致詞稱「又不是頭殼壞掉（台語），讓學生畢業後去賣保險」，這番話引發保險員不滿。施光訓今天下午發布聲明致歉。
施光訓昨天致詞時說有家長寫e-mail問小孩畢業後，是不是只能去賣保險，施光訓指出訓練一位同學到畢業的成本，要燒掉中信金控200萬元，「我們又不是頭腦壞掉，請你去賣保險」。
由於該言論引發保險員不滿，施光訓今天下午發出聲明致歉，表示昨天在開學典禮的發言造成保險從業人員的困擾深感抱歉。
施光訓表示中信金融管理學院要求學生畢業前必須取得9張金融全證照，其中包括財產保險業務員、人身保險業務員及投資型保險商品業務員等3種金融保險證照；全方位的壽險專業一直是國際金融家不可或缺的競爭力。昨日發言本意是想讓學生家長了解銀行職涯內容豐富，發展多元，「在表達敘述上確有不妥，相當懊惱與自責，再度向所有壽險從業人員致上最深歉意」。
(集團連線報導)
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