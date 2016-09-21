台灣唯一 福容大飯店獲世界品牌獎

福容大飯店總經理張木樹代表飯店領取「世界品牌獎」。（福容大飯店提供）

2016-2017年「世界品牌獎」（World Branding Awards）得獎名單於台灣時間20日公佈，在全台擁有15個據點的福容大飯店旅館事業連鎖集團，成為台灣飯店唯一獲選的品牌，這也是世界品牌獎成立以來，第一家獲獎的台灣飯店。

福容大飯店挾著全台最多連鎖分店的優勢，串連台灣不同在地文化，榮獲「世界品牌獎」殊榮，成為福容走向國際的里程碑。

「世界品牌獎」(World Branding Awards)是英國非營利組織的「世界品牌論壇」所推出的領先獎項，每年固定表彰一些世界最佳品牌的成就。歷屆「全球品牌獎」獲獎者包括蘋果、可口可樂、LV、麥當勞等世界知名品牌，去年飯店類獲獎的是香港半島酒店、及新加坡的Marina Bay Sands，今年同類別獎項則是由台灣的福容大飯店奪此殊榮。

主辦單位表示，世界品牌獎評選方式，包括委託世界各國市場調查公司進行民調，加上網路投票，最後由世界品牌論壇研究部門的委員進行品牌價值評估，綜合評分最高才能脫穎而出。這也意味著福容大飯店成立15年來深耕台灣，建立堅強顧客關係與口碑，得到消費者高度認同。

「世界品牌獎」於台灣時間20日凌晨在倫敦肯辛頓皇宮頒獎，福容大飯店由總經理張木樹代表領獎。張總經理表示，福容秉持「福容心，台灣情」的初衷，持續朝本土化的方向努力，以「精品平價」的策略，在紅海市場中穩健發展，儘管國際品牌插旗台灣，福容堅持台灣自創品牌路線，「本土卻不土」。

福容深信，以濃厚的台灣人情味，無可取代的在地文化，才能殺出重圍，讓外籍旅客印象深刻。這次獲獎，也代表福容的企業文化深獲消費者肯定，福容亦將秉持著對本土文化的支持，持續致力拓展台灣觀光市場，並將此精神推展到國際。

(中時)