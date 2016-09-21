台灣唯一 福容大飯店獲世界品牌獎
2016-2017年「世界品牌獎」（World Branding Awards）得獎名單於台灣時間20日公佈，在全台擁有15個據點的福容大飯店旅館事業連鎖集團，成為台灣飯店唯一獲選的品牌，這也是世界品牌獎成立以來，第一家獲獎的台灣飯店。
福容大飯店挾著全台最多連鎖分店的優勢，串連台灣不同在地文化，榮獲「世界品牌獎」殊榮，成為福容走向國際的里程碑。
「世界品牌獎」(World Branding Awards)是英國非營利組織的「世界品牌論壇」所推出的領先獎項，每年固定表彰一些世界最佳品牌的成就。歷屆「全球品牌獎」獲獎者包括蘋果、可口可樂、LV、麥當勞等世界知名品牌，去年飯店類獲獎的是香港半島酒店、及新加坡的Marina Bay Sands，今年同類別獎項則是由台灣的福容大飯店奪此殊榮。
主辦單位表示，世界品牌獎評選方式，包括委託世界各國市場調查公司進行民調，加上網路投票，最後由世界品牌論壇研究部門的委員進行品牌價值評估，綜合評分最高才能脫穎而出。這也意味著福容大飯店成立15年來深耕台灣，建立堅強顧客關係與口碑，得到消費者高度認同。
「世界品牌獎」於台灣時間20日凌晨在倫敦肯辛頓皇宮頒獎，福容大飯店由總經理張木樹代表領獎。張總經理表示，福容秉持「福容心，台灣情」的初衷，持續朝本土化的方向努力，以「精品平價」的策略，在紅海市場中穩健發展，儘管國際品牌插旗台灣，福容堅持台灣自創品牌路線，「本土卻不土」。
福容深信，以濃厚的台灣人情味，無可取代的在地文化，才能殺出重圍，讓外籍旅客印象深刻。這次獲獎，也代表福容的企業文化深獲消費者肯定，福容亦將秉持著對本土文化的支持，持續致力拓展台灣觀光市場，並將此精神推展到國際。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。